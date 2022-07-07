 

США собрались усилить контроль за соблюдением странами санкций против России

07.07.2022, 23:10, Новости дня
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Вашингтон собирается расширять санкции против России, а также ужесточать контроль за их соблюдением другими странами, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

Джонс сказал, что США «продолжат оказывать экономическое давление на Россию», причем не только вводить санкции, но и «продолжать их расширять, а также ужесточать» контроль за их исполнением. Кроме того, и США, и их союзники, как заявили в Госдепе, намерены оказывать Украине всестороннюю помощь, включая поставки вооружений.

По словам Джонса, санкции США уже оказывают влияние на российскую экономику и ее военно-промышленный комплекс. Он утверждает, что ВПК РФ из-за санкций потерял возможность производить «некоторые системы вооружений», передает ТАСС.

Напомним, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что глобальный экспорт полупроводников в Россию сократился на 90% из-за западных санкционных антироссийских мер. СМИ сообщали, что правительство РФ решило до конца года ограничить экспорт инертных газов, которые используют для производства полупроводников при изготовлении микросхем.

Эксперты отмечали, что дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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