До свидания, Бориска! – Личное мнение

Только что Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Выразил сожаление, что оставляет «лучшую работу в мире», и обещал поддержку тому, кого изберут.



Фото: Соцсети

Причиной заявления стал лавинообразный скандал, когда за пару дней 50 чиновников кабинета министров отказались работать под руководством Джонсона.

Скандал начался с пьяной вечеринки в одном из элитных клубов, где много кто отдыхал. Говорят о перепитом алкоголе, каких-то приставаниях к мужчинам — в общем, вечеринка прошла бурно.

Отдохнули хорошо. Теперь пошли в отставку.

Как отставка скажется на отношениях с Россией? Да в том-то и дело, что никак. До избрания другого премьера, Джонсон продолжит выполнять обязанности и уже назначил новых чиновников взамен ушедшим.

В чём тогда смысл всей этой шумихи? Может, это сказалось как-то на вас?

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