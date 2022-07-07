Guardian – премьер Новой Зеландии призвала не идеологизировать спецоперацию России на Украине

Новозеландский премьер Джасинда Ардерн призвала не характеризовать российскую спецоперацию на Украине как «войну Запада против России» или «демократии против автократии», передаёт The Guardian. По её словам снизить напряжённость можно лишь отказавшись от разделения и поляризации мира, а также изоляции отдельных стран.



АР

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала отказаться от использования чёрно-белого подхода к конфликтам и придания российской спецоперации на Украине идеологических значений, пишет The Guardian.

В ходе выступления в в аналитическом Институте Лоуи в Сиднее Ардерн осудила Моску за ввод войск на украинскую территорию, однако также высказалась против ужесточения альянсов, отметив, что спецоперацию не следует представлять как конфликт «демократии против автократии».

«Давайте не будем характеризовать это как войну Запада против России. Или демократии против автократии. Это не так», — сказала глава правительства Новой Зеландии.

Премьер призвала к диалогу и сотрудничеству, однако, отметила, что те, кто поддержал Москву или не осудил её, всё же должны «увидеть последствия своей роли». Как пишет издание, Ардерн упомянула Белоруссию, а также её слова указывали на Китай, роли которого в Индо-Тихоокеанском регионе она посвятила значительную часть своей речи.

«В условиях растущей напряжённости, которую мы наблюдаем, в том числе в нашем Индо-Тихоокеанском регионе, дипломатия должна стать самым сильным инструментом, а деэскалация — самым громким призывом», — отметила премьер-министр. Ардерн добавила, что этого не получится, если мир будет становиться всё более «разделённым и поляризованным», а те, с кем необходимо взаимодействовать, будут всё больше «изолироваться».



От Новой Зеландии всё чаще требуют разъяснить позицию страны в отношении деятельности Китая в Тихоокеанском регионе, однако Ардерн в ходе выступления указала на право тихоокеанских стран принимать самостоятельные решения в отношении своих партнёров и союзников. По её словам, Веллингтон будет стремиться к сотрудничеству с Пекином по общим интересам.

«Подлинная реальность заключается в том, что мир чертовски запутан. И всё же, среди всей этой запутанности, мы всё ещё часто видим, что вопросы представляются в чёрно-белом свете», — приводит The Guardian слова главы правительства.

Новозеландский политик также призвала страны не зацикливаться на военной безопасности и не упускать из виду основную угрозу Тихоокеанскому региону — изменение климата и экономическую нестабильность.

Рассуждая о попытках Новой Зеландии — небольшой страны в условиях сильного давления, — проводить «независимую внешнюю политику», Ардерн указала на приверженность страны многосторонним институтам. Тем не менее она призвала ООН к реформам, сочтя «морально несостоятельной» позицию организации по российской спецоперации на Украине. Политик добавила, что ООН не смогла на её «должным образом отреагировать» из-за позиции, которую РФ заняла в Совете Безопасности.