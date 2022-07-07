Что нужно знать о популярных маслах для лица: кунжутное увлажняет, не закупоривая поры, а кокосовое подходит не всем

Натуральные масла для лица – необходимые уходовые средства. Их наносят непосредственно на кожу или поверх увлажняющего крема. Но чтобы продукт принес пользу, его нужно правильно выбирать. При этом важно учитывать свой тип кожи и комедогенность средства. В статье мы расскажем, что нужно знать о популярных маслах для лица, прежде чем покупать их.

Жожоба

Масло жожоба обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Оно снимает воспаление и боль, а также способствует заживлению ран и восстановлению кожного барьера.

Этот продукт имеет уникальную особенность. Он имитирует выработку кожей естественных масел. Его молекулярная структура схожа с кожным салом. Это позволяет нормализовать работу сальных желез и предотвратить появление угрей.

Аргановое масло

Аргановое масло подходит для всех типов кожи. Оно отличается нулевой комедогенностью. Это означает, что оно не закупоривает поры и не вызывает появления черных угрей.

Продукт содержит жирные кислоты и витамин E. Эти ингредиенты удерживают воду в коже. Если вы используете средства для увлажнения кожи, то сверху следует нанести слой арганового масла. Оно поможет увлажняющему крему или бальзаму лучше впитаться.

Аргановое масло богато антиоксидантами. Они устраняют воспаление, рубцы и шрамы, а также защищают кожу от солнца.

Примула вечерняя

Масло примулы вечерней содержит незаменимые жирные кислоты омега-6. Эти вещества не вырабатываются нашим организмом, поэтому важно получить их извне. Жирные кислоты помогают снять воспаление, смягчить и увлажнить кожу. Этот вид масла подходит для людей с сухой и чувствительной кожей, а также для страдающих экземой.

Эфир примулы вечерней можно использовать вместе со средствами для борьбы с прыщами. Он предотвращает их побочные действия, такие как раздражение и сухость кожи.

Это эфирное масло может вступать во взаимодействие с лекарствами от повышенного давления, депрессии и тромбоза. Поэтому перед его использованием следует посоветоваться с врачом.

Авокадо

Масло авокадо содержит витамин C, который нейтрализует токсины в коже. Оно также богато жирными кислотами. Эти вещества обладают антивозрастным действием.

Эфирное масло авокадо удерживает влагу в коже. Это помогает получить сияющий цвет лица.

Этот продукт особенно полезен для смуглой кожи. Такой эпидермис быстро теряет влагу. Эфир авокадо поможет его увлажнить. Кроме этого, смуглая кожа часто бывает жирной. Масло авокадо имеет нулевую комедогенность и не вызывает появления угрей на эпидермисе такого типа.

Масло семян малины

Масло семян малины богато жирным кислотами и антиоксидантами. Эти вещества защищают кожу от окислительного стресса.

Продукт содержит витамины A, C и E, которые способствуют регенерации кожи и уменьшают воспаление. Они увеличивают выработку коллагена и помогают бороться с морщинами.

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Масло семян малины не закупоривает поры и защищает эпидермис от ультрафиолетовых лучей. Это средство одновременно сохраняет здоровье кожи и делает ее сияющей.

Кунжут

Масло кунжута не закупоривает поры. Оно подходит для людей с жирной кожей, склонной к акне. Этот продукт богат жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами, которые проникают глубоко в кожу, но не стимулируют сальные железы.

Кунжутное масло содержит витамин E, который восстанавливает кожу и защищает ее от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Продукт также богат полифенолами. Эти вещества предотвращают жирный блеск лица.

Марула

Марула – высокое дерево, которое растет в Западной и Южной Африке. Из его плодов получают полезное эфирное масло. Оно богато жирными кислотами, которые обволакивают кожу и обеспечивают ее увлажнение.

Масло марулы также богато аминокислотами, которые стимулируют выработку коллагена и эластина. Это позволяет коже оставаться упругой и эластичной.

Это масло имеет легкую текстуру. Оно не оставляет на коже ощущения липкости и жирности. Однако этот продукт имеет довольно высокую комедогенность. Поэтому оно не подходит для жирной кожи, склонной к появлению угрей. Для ежедневного использования масло марулы рекомендуется тем, у кого сухой эпидермис.

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Это средство обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. На жирной коже его можно использовать точечно, например, для устранения прыща.

Виноградные косточки

Масло виноградных косточек насыщено жирными кислотами омега-6 и витамином E. Эти полезные вещества помогут предотвратить появление морщин, укрепить кожный барьер и уменьшить пигментацию. Они также излечивают прыщи и устраняют рубцы после акне.

Витамин E пополняет запас кожных липидов, который уменьшается с возрастом. Это делает лицо свежим и сияющим. Незаменимые жирные кислоты способствуют более глубокому проникновению увлажняющих продуктов.

Миндаль

Миндальное масло богато витамином Е, мононенасыщенными жирными кислотами, белками, калием и цинком. Оно увлажняет, уменьшает воспаление, выравнивает тон кожи, уменьшает раздражение и, в некоторой степени, защищает от ультрафиолетовых лучей.

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Миндальное масло идеально подходит для чувствительных типов кожи. В его состав входит витамин A. Он помогает бороться с прыщами, морщинами, гиперпигментацией и покраснением. Это средство имеет низкую комедогенность и подходит для жирной кожи.

Шиповник

Масло шиповника содержит высокую концентрацию витаминов A, C и E. Они помогают бороться с прыщами, стимулируя обновление кожи.

Это масло действует как вяжущее средство. Оно сужает поры и одновременно осветляет кожу. Это способствует гладкому и свежему цвету лица.

Масло шиповника предотвращает появление рубцов после акне и стимулирует выработку коллагена и эластина. Оно обладает омолаживающим эффектом.

Гранатовые косточки

Масло гранатовых косточек насыщено антиоксидантами, минералами и витаминами. Они обновляют клетки кожи. Это средство можно использовать не только для увлажнения, но и для очищения и отшелушивания эпидермиса.

Масло гранатовых косточек обладает противовоспалительными свойствами. Оно уменьшает покраснение, раздражение, шелушение и отечность кожи.

Облепиха

Облепиховое масло богато витаминами, жирными кислотами омега-7 и каротиноидами. Оно содержит большое количество аскорбиновой кислоты. По концентрации этого вещества облепиха в 10 раз превосходит апельсин.

Облепиховое масло придает сияние даже самому тусклому цвету лица. Благодаря высокому содержанию линолевой кислоты, оно предотвращает появление морщин и дряблости кожи, а также уменьшает воспаление при акне и псориазе.

Линолевая кислота содержится и в кожном сале. Это вещество естественным образом помогает регулировать увлажнение эпидермиса.

Кокосовое масло

Кокосовое масло обладает самым высоким показателем комедогенности. Оно подходит только для сухой кожи. Людям с жирным типом дермы следует избегать этого продукта.

Кокосовое масло обладает хорошими антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Его можно использовать для заживления ран.

Этот продукт удерживает влагу лучше, чем многие другие масла. Эксперты рекомендуют его использовать для снятия макияжа и увлажнения кожи.

Заключение

Теперь вы знаете о свойствах наиболее распространенных масел для лица. Это поможет вам выбрать тот продукт, который идеально подходит для вашей кожи.