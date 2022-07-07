Чувствительность и сила: как Венера в натальной карте влияет на наши любовные отношения

Если вы хотя бы раз в жизни страдали из-за любви, вы знаете, что помимо непосредственно страданий появляется много вопросов без ответов. И если вы хоть раз любили, то знаете, что любовь меняет вас и заставляет непривычно реагировать на привычные вещи. Поскольку любые вопросы заслуживают ответов, стоит обратить внимание на Венеру – планету, которая определяет ваше поведение в любовных отношениях.

Какое общее влияние оказывает Венера

Венера — женская планета, оказывающая благотворное и исцеляющее влияние на нашу жизнь. Это влияние непосредственно нацелено на личную сферу, и особенно на отношения, привязанность, эмоции, любовь.

Венера вдохновляет на романтику, чувственность и самореализацию.

Два домицилия Венеры находятся в знаках Тельца и Весов. Нахождение в Тельце, земном знаке, усиливает женственность, интерес к внешнему виду и отражает привязанность к материальным вещам. Нахождение в Весах, воздушном знаке, представляет мужскую сторону. Весы способствуют развитию общественных отношений, преданности, духу справедливости.

Но Венера может оказывать и более индивидуальное влияние в зависимости от того, какой знак зодиака находится в вашей натальной карте.

Венера в Овне

Такие люди склонны смотреть сначала на собственные эмоции, а только потом на потребности своего спутника жизни. Вот почему их можно обвинить в том, что они, возможно, более холодны, эгоцентричны. Говорят, что тем, у кого Венера в Овне, нужно учиться быть более внимательными к отношениям.

Эти люди любят страстно, они влюбляются, как подростки, с “бабочками в животе” и бессонницей, любовь в их случае импульсивна. Поэтому стоит учиться управлять эмоциями.

Венера в Тельце

Венера имеет одну из своих обителей в Тельце. В этом случае она находится практически дома, если можно так сказать.

Людям с такой натальной картой удается привлечь к себе нужных им людей, потому что они искренни и непосредственны и остаются рядом с теми, с кем им комфортно. Отношения с такими людьми характеризуются сильной привязанностью, стабильностью и доверием, но они не будут пренебрегать важностью материальных ценностей в паре и в жизни в целом.

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Тем не менее они нуждается в физическом контакте со своим партнером, в его присутствии, но оценят комплименты и другие жесты любви.

Венера в Близнецах

Эти люди обладают способностью строить гармоничные отношения, но их привязанность может быть поверхностной. Уверенность в себе дает им ощущение того, что они очень хорошо разбираются в отношениях, из-за чего часто манипулируют тем, что они легко могут найти новые отношения, хотя часто это не так.

Любые их отношения сначала начинаются с интеллектуальной составляющей, расчета, а уже потом появляются эмоции. Из-за этого есть риск, что они попадут в ловушку, рассчитывая на то, что никто не обнаружит их расчет.

Вот почему таким людям стоит в первую очередь обратить на то, кто они, каковы их потребности, как духовные, так и материальные, от каких ценностей они бы не отказались даже ради большой любви. Это позволит оставлять в своей жизни только тех партнеров, которые им действительно подходят, вкладываясь таким образом в качественные отношения, в по-настоящему красивые переживания.

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Венера в Раке

Люди с Венерой в Раке одновременно чувствительны и сильны. Они чувствительны к невербальному языку, который выражает эмоции, из-за чего подвержены постоянным страданиям. Интуитивно они сразу понимают, когда им лгут по поводу любви, даже если им кажется, что для лжи нет причин, и даже если у них нет доказательств.

А сильны они тем, что умеют с нежностью и любовью преодолевать любые препятствия в жизни и сохранить при этом только хорошее из прошлых отношений.

Однако астрологи отмечают, что эти люди склонны копировать поведенческие модели любви, которые они видели в своей семье. Изменить эту модель они могут только в том случае, если попытаются развить смелость и желание экспериментировать.