 

В Петербурге потратили более 2 млрд бюджетных рублей на строительство неработающих медпунктов

07.07.2022, 22:20, Разное
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Еще будучи врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал предвыборное обещание решить проблему с медицинским обслуживанием дачников и садоводов. После чего он запустил массовое строительство новых модульных врачебных амбулаторий (МВА) на территории СНТ.
«Мы понимаем, что за счет садоводств их решить невозможно. Поэтому шаг за шагом эти задачи будет решать город», – заявлял губернатор.

С 2019 по 2021 годы было построено 25 МВА за 102 млн бюджетных рублей. Нюанс в том, что из них на сегодняшний день полноценно функционирует немногим более половины. При этом до 2026 года объем финансирования планируют довести до 2,1 миллиарда рублей, то есть будет построено порядка 500 объектов. Таким образом, к 2026 году менее 20% СНТ будут обеспечены МВА.

Интересен еще один момент. Согласно губернаторской программе, бюджет оплачивает только стройку, а содержать МВА СНТ обязаны сами, т.е. за счет владельцев участков. Найти врача и платить ему зарплату также должны совладельцы СНТ.

В итоге из 14 МВА, построенных в 2019-2020 гг, на сегодняшний день функционирует 13, а из 9 МВА от 2021 года – только один. И это за полумиллиарда бюджетных денег. Очевидно, что более эффективно было бы строить меньше МВА, но обеспечивать при этом их полный функционал. Но для Беглова, видимо, «красивые отчеты» важнее.
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