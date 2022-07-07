 

Диагностику болезни Альцгеймера упростили

07.07.2022, 22:10, Разное
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Ученые из Великобритании в результате нового исследования выявили, что для определения болезни Альцгеймера во многих случаях достаточно одного МРТ-сканирования.

В своем исследовании сотрудники Имперского колледжа Лондона воспользовались технологией машинного обучения для анализа структурных особенностей мозга. Также они обратили пристальное внимание на области органа, которые с патологией ранее не связывались.

Затем эксперты модифицировали алгоритм, который применяли для классификации раковых опухолей. В результате система справлялась с определением болезни Альцгеймера по всего одному снимку МРТ с точностью до 98%.



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