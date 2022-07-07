 

Мнение: Рассказ из ФБ

07.07.2022, 21:55, Разное
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“Лучше всего отношение силовых органов к бизнесу выражено в байке (любые совпадения случайны), что рассказал мне старый друг.
Как-то на рассвете очень силовые органы приехали за очень опытным бизнесменом.
Тот не стал нервничать и пригласил руководителя группы в кабинет поговорить тет-а-тет.
Открыл сейф, достал мешочек с бриллиантами. Отделил на глаз половину.
– Это вам, и я уезжаю.
Очень силовой офицер посмотрел на стол, аккуратно собрал всю кучку обратно в мешочек и положил в карман.
– Это нам. А ты едешь с нами”.

Коротко и исчерпывающе. Собственно, одна из причин, почему в России ничего не будет – то, что народу НРАВЯТСЯ такие истории.

Источник: Размышления вольного социолога



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