Мнение: Рассказ из ФБ

“Лучше всего отношение силовых органов к бизнесу выражено в байке (любые совпадения случайны), что рассказал мне старый друг.

Как-то на рассвете очень силовые органы приехали за очень опытным бизнесменом.

Тот не стал нервничать и пригласил руководителя группы в кабинет поговорить тет-а-тет.

Открыл сейф, достал мешочек с бриллиантами. Отделил на глаз половину.

– Это вам, и я уезжаю.

Очень силовой офицер посмотрел на стол, аккуратно собрал всю кучку обратно в мешочек и положил в карман.

– Это нам. А ты едешь с нами”.

Коротко и исчерпывающе. Собственно, одна из причин, почему в России ничего не будет – то, что народу НРАВЯТСЯ такие истории.