Мнение: О ситуации в отечественных шахматах

Гроссмейстер Сергей Карякин о ситуации в отечественных шахматах после начала СВО.

О ситуации в отечественных шахматах

Я много писал о ситуации в международных шахматах, практически ничего не рассказывая о том, что происходит внутри страны. Но, в связи с победой Яна в турнире претендентов, мне захотелось пролить свет на перипетии в отечественных шахматах. Далее будет большой текст в котором я расскажу о том как Федерацией Шахмат России (далее ФШР) управляют из… Израиля!

В начале марта некоторые российские шахматисты сделали свой выбор и подписали письмо против спецоперации. В числе основных «подписантов» известные гроссмейстеры Ян Непомнящий, Александра Костенюк (бывший член ЕР), Пётр Свидлер, Андрей Есипенко, Кирилл Алексеенко, Александр Халифман и Даниил Дубов, который никогда не скрывал своих антироссийских взглядов.

Позабавили подписи Александра Мотылева, Евгения Наера и Михаила Кобалии, которые являясь действующими тренерами сборных команд РФ, фактически сидят на бюджетных деньгах.

Вишенкой на торте стали подписи функционеров ФШР: Владимира Барского, Этери Кублашвили, Яны Сидорчук, Дмитрия Кряквина, главреда журнала «64» Максима Ноткина и главное – Марка Глуховского, исполнительного директора ФШР!

Глуховский был главным идеологом и инициатором этого письма, а подписался в нем весьма скромно – "КМС, организатор", почему-то позабыв про свою должность. К слову, Глуховский (сейчас ещё и по совместительству менеджер Непомнящего) после начала спецоперации спокойно уехал в Израиль, откуда в режиме онлайн продолжает руководить деятельностью ФШР!

Господин исполнительный директор долгие годы (ещё с Крыма 2014-го) не скрывает свои антигосударственные взгляды, а также откровенно тормозит развитие шахмат в России (про это когда-нибудь напишу отдельный пост).

Отдельно отмечу, что Президент ФШР Андрей Филатов письмо НЕ подписывал и вероятно о его существовании до публикации даже и не знал. Что, впрочем, не снимает с него ответственности за подбор кадров.

Но вернёмся к Непомнящему.

Подпись этого письма стала для него настоящей путевкой на западные соревнования! Он добился чего хотел и получил возможность участвовать в каспаровской серии «Гранд Чесс Тур», где Каспаров сам подчеркнул, что Ян играет только потому, что подписал это письмо. "Российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях, только если подпишут заявления с осуждением войны" – заявил Гарри Каспаров.

К тому же, одним лишь письмом Ян не ограничился. Вот что он написал в соц.сетях 27.02 «Сообщают, что в Гомеле проходят переговоры. Дай Бог, чтобы их результатом стало перемирие. Боюсь, плата за безумие последних дней будет невообразима и непомерна. По карману ли теперь нам наше будущее?»

Впрочем, слишком принципиальным Ян не стал и деньги российских компаний, в том числе и попавших под западные санкции, выделявшихся ему на подготовку к матчу с Карлсеном возвращать не стал:).

От себя добавлю, что наше общение с Яном закончилось само собой после начала спецоперации.

Что дальше? Победа Непомнящего не должна вводить в заблуждение. Российские профессиональные шахматы в последнее время находятся в упадке, и это началось ещё до пандемии и спецоперации.

Надеюсь, что федерация наконец-то начнёт проводить крупные турниры внутри страны, поддержав тем самым своих спортсменов. Пока же этого не происходит, некоторые наши игроки переехали на ПМЖ в другие страны и не видят смысл возвращаться обратно.

Центральный дом шахматиста на Гоголевском 14 (там располагается офис ФШР), который для многих поколений шахматистов был культовым местом, где проводилось огромное количество различных турниров самого высокого ранга, рискует превратиться в либеральный кружок по интересам по типу Ельцин Центра.

Думаю, что президенту ФШР Андрею Филатову надо определиться со своей позицией. Срок его полномочий истёк уже в феврале, а следущие выборы почему-то назначены на декабрь, но суть даже не в этом. Я считаю, что если он хочет войти в историю российских шахмат как человек, много для них сделавший, ему нужно сменить свою команду на тех, кто действительно любит шахматы и любит свою страну!

https://t.me/karjakinchess/533 – цинк

Посыл тут конечно простой – усидеть на двух стульях в текущей ситуации будет все сложнее, отсюда и фактические призывы определяться, что в случае с шахматным сообществом является обращением к господствующему там конформизму, включая известную в интеллигентских кругах ситуацию "я беру у проклятого государства деньги и кручу ему фигу в кармане".

Неудобные вопросы "Почему так происходит", вполне резонно задаются не только в шахматах, но за счет своего авторитета Карякин ставит вопрос ребром. Будет интересно посмотреть, как будет в этих условиях действовать ФШР.

В конечном итоге это продолжение темы "испуганных патриотов", которые "перепугались" после начала СВО не понимая всего масштаба происходящих изменений в стране и мире без каких-либо надежд на то, что ситуацию можно откатить назад.

PS. Глуховского разумеется следует убрать. Пусть в Израиле "организацией" занимается. Речь тут идет уже не о профессиональных качествах.

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