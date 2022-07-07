Видео: Борис Джонсон всё

Жестокий кризис в экономике, безуспешное противостояние с Россией, гомосексуальный скандал – всё это заставило закатиться неординарную «звезду» Бориса Джонсона. Под градом обвинения и заявлений об уходе от своих министров он вынужден уйти в отставку, хотя еще накануне отказывался от этого из-за Украины. В связи с чем мы будем о нем вспоминать?

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Дмитрий Бавырин

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