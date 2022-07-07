 

Минобороны: ВСУ используют гражданские объекты в Авдеевке и Запорожье в военных целях

07.07.2022, 21:45, Новости дня
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Украинская сторона использует жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (просп. Центральный) размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника», – сообщил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, информирует ТАСС.

Мизинцев подчеркнул, что при этом жителям дома запрещено покидать его. В то же время в гимназии № 71 в Запорожье сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований. Они оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. «В Змиеве Харьковской области в школе № 2 (ул. Харьковская) неонацистами оборудованы огневые позиции, в подвале здания размещен склад боеприпасов», – добавил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) на крыше здания Одесской областной организации Красного Креста.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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