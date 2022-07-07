Книжный клуб. Заседание 2. – Личное мнение

Сегодня на повестке дня — книга Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ».



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Эпиграфом к книге послужило высказывание Аристотеля:

Каждый может разозлиться — это легко; но разозлиться на того, на кого нужно, и настолько, насколько нужно, и тогда, когда нужно, и по той причине, по которой нужно, и так, как нужно, — это дано не каждому.

О том, собственно, и книга: об эмоциях и об искусстве управлять ими.

Не показуху устраивать, излучая фальшивую радость, а уметь вывести себя из неприятного состояния или даже в него не войти. Не изображать интерес к собеседнику и несуществующие участие к его проблемам, а пробудить в себе подлинную эмпатию, к которой так тянутся люди.

Вот я чуть ли не сразу после окончания школы поняла: «Не тому нас там учили».

Все эти логарифмические уравнения и химические формулы были позабыты мною сразу, окончательно и бесповоротно, ни разу не пригодившись в жизни.

Вылетев из тепличного родительского гнезда в самостоятельную студенческую жизнь, я начала подмечать: некоторым моим однокурсникам живётся проще, чем мне. А некоторым — гораздо сложнее.

Кто-то без труда мог расположить к себе даже самых придирчивых преподов. Кто-то всегда был окружён стайкой друзей. Кто-то пребывал в роли парии, никому не был интересен или даже раздражал.

Именно тогда я начала делить людей на обаятельных и не очень и понимать, насколько важно обаяние во всех сферах жизни: от любви до карьеры.

В любви обаятельные девушки были счастливее красивых. Оценки у моих обаятельных одногруппников были столь же высоки, как и у невротиков, которые ночами корпели над учебниками. Особенно это было заметно на устных экзаменах.

Обаяние — это ключ к успеху в жизни. Перед тем, кто им обладает, легко открываются двери, которые остальным приходится прошибать (зачастую безуспешно) лбом.

Люди тянутся к искренним, воспитанным, счастливым, добрым, внимательным, тактичным, открытым собратьям.

Между ужином в компании зацикленного на себе жалобщика или внимательного собеседника все, я уверена, выберут второго.

Никто не хочет быть с человеком, не умеющим управлять собственными эмоциями: будь то гнев или приступы меланхолии.

Больше скажу: никто не хочет быть таким человеком. Провести жизнь на заднем сидении автомобиля своих эмоций — это её, я считаю, просрать.

Кто мечтает месяцами пребывать в состоянии унылого говна или изводить себя тревогой или ревностью? Кто любит орать на близких, а потом себя есть поедом за приступы гнева? Кто жаждет провести жизнь в роли терпилы, глотая оскорбления по 20 раз на дню? Да, нет таких! Тупо нет.

Мы все хотим любви. Мы все хотим уважения. Мы все хотим быть приятными людьми. Приятными не только окружающим, но и самим себе. Мы все хотим быть счастливыми.

А счастье невозможно, если ты — жертва собственных неприятных эмоций. Тебе от себя — тошно. И окружающим с тобой — не лучше.

Для меня эмоциональный интеллект — важнее IQ. Обаятельный человек — это человек, обладающий высоким эмоциональным интеллектом. Он с пониманием и добротой относится и к себе самим, и к окружающим.

С таким хочется быть. Таким хочется быть.

Прочитали книгу? Что вынесли из неё для себя? Как у вас с эмоциональным интеллектом дело обстоит?

Следующее заседание книжного клуба пройдёт здесь, в блоге, в первый четверг августа. Книгу, которую будем обсуждать, анонсирую в Телеграме.

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