Le Figaro – украинский кризис вредит репутации газа — многие страны ЕС переходят на уголь

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сокращение мирового потребления природного газа к 2025 году из-за роста цен на фоне украинского конфликта, пишет Le Figaro. Страны-потребители не могут рассчитывать на импорт российских углеводородов и поэтому ищут новых поставщиков или переходят на другие энергоресурсы, главным образом уголь.



AP

Конфликт на Украине привёл к настоящему потрясению на мировом газовом рынке, рассказывает Le Figaro. Согласно расчётам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на газ должен «уменьшиться в 2022 году, но умеренно вырасти к 2025 году». При этом за период с 2021 по 2025 год в целом мировое потребление газа может достигнуть 140 миллиардов м3, что почти вполовину меньше, чем прогнозировалось раньше.

Как объясняет французская газета, вторжение РФ на Украину и введённые в ответ западные санкции поставили под сомнение поставки российского газа в Евросоюз. Эти опасения оправданы, потому что Москва под различными предлогами постепенно сокращает число работающих газопроводов. В опубликованном во вторник докладе МЭА основной сценарий предполагает, что с 2021 по 2025 годы экспорт российского газа в ЕС сократится на более чем 55%. В более тревожном сценарии рассматривается сокращение поставок на 75%.

Цена на газ, уже высокая до 24 февраля, растёт на фоне украинского конфликта и продолжит способствовать напряжённости на рынке, предполагает агентство. Оно констатирует, что наряду с поиском новых поставщиков (особенно сжиженного природного газа) страны-потребители сокращают спрос на газ и переходят на другое топливо — главным образом уголь, который легко добывать. «Рекордные цены и проблемы с поставками вредят репутации природного газа», который в результате теряет свой статус «надёжного и доступного энергоресурса», считают в МЭА. При этом эксперты отмечают, что газ также теряет «центральную роль», которую должен был сыграть на развивающихся рынках, помогая одновременно удовлетворить растущий спрос на энергоресурсы и выполнить задачи по энергетическому переходу.

В связи с этим МЭА ещё раз призывает «ускорить переход к экологически чистой энергии, особенно на зрелых газовых рынках». Агентство активно борется за сокращение использования энергоресурсов, вредящих климату. Прогресс богатых стран в этом направлении, по мнению ведомства, смягчит рост мировых цен на газ, что должно помочь развивающимся странам перейти на менее вредное топливо и быстрее избавиться от угля.

Ожидаемое к 2025 году снижение потребления газа на 80% произойдёт из-за «замедления экономической деятельности и сокращения (энергопотребления. — ИноТВ) при переходе с угля и нефти на газ», считают в МЭА. Высокие цены на газ замедлят планы по этому переходу. В то же время благодаря «более эффективному энергопотреблению и замене газа на возобновляемую энергию» удастся сократить лишь 20% потребления газа, приводит Le Figaro выводы агентства.