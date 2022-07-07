 

Мнение: Насколько хватит нефти, деблокада Шпицбергена и долгий поиск работы

07.07.2022, 21:18, Разное
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1. Запасов нефти в России при текущих темпах добычи хватит всего на 22 года. Казалось бы, катастрофа — с каких денег государство будет платить мне пенсию, если нефти не будет? Главный источник наших экспортных доходов может истощиться ещё при жизни нынешнего поколения россиян, тогда как у стран типа Венесуэлы и Ирана нефти хватит на сотни лет (ссылка).
 
Однако в реальности дела обстоят более-менее неплохо. В Средней и Восточной Сибири, в морях Арктики и Дальнего Востока ещё полно нефти, просто эти территории и акватории очень слабо разведаны.

Помимо нефти, у нас есть ещё газ и уголь, а на худой конец даже торф и горючие сланцы. Дрова, удобрения и зерно – ведь всё это тоже энергоносители в различных формах. Также у нас полным полно ГЭС и АЭС, и ещё больше можно построить. Самая большая страна в мире без энергии точно не останется, и мы, вероятно, ещё очень долго будем в числе самых крупных её экспортёров.

Но нефти в мире и вправду больше не становится, тогда как экспорт других энергетических товаров несколько менее выгоден и удобен. Так что из чисто экономических соображений имеет смысл почаще перекрывать вентиль нашим врагам. Нефть от этого станет только дороже, и в итоге мы не только получим удовольствие от репортажей из стран Запада, но и получим дополнительный доход.

Кстати, в США при нынешних темпах добычи нефть закончится через 11 лет, а в Норвегии – через 13 (ссылка).

2. Норвегия накануне сняла ограничения на провоз гуманитарных грузов в Шпицберген через свои порты (ссылка).

Шаг ожидаемый. Своими действиями норвежцы фактически нарушали трактат о Шпицбергене 1920 года, что давало России право полностью выйти из этого договора и потребовать Шпицберген себе.

Также Россия могла денонсировать договор 2010 года о морских границах в Баренцевом море, согласно которому все спорные акватории там были разделены пополам (а они весьма обширны и важны для рыболовства и добычи углеводородов).

Собственно, 5 июля Госдума приступила к изучению вопроса о денонсации (ссылка), а уже на следующий день норвежцы включили заднюю по блокаде Шпицбергена.

Оно и правильно. Норвегия — наш враг, так как она кроме всего прочего поставляет оружие боевикам, воюющим против России. Иметь же горячий территориальный спор с врагом, который обладает самой мощной армией в мире, такая себе перспектива для маленьких норвежцев.

3. В «Школе капитализма» я называю семь распространённых причин, по которым люди иногда ищут себе работу месяцами, если не годами. Вот начало поста (ссылка):

Наёмный труд — один из краеугольных камней капитализма. Раньше основная масса работников подчинялась хозяину в лице барина, родителя-патриарха или государства, то есть находилась в положении от рабов до крепостных. При капитализме стало иначе: работникам приходится теперь выходить на рынок и продавать свой труд.

С одной стороны, это прогресс, так как при капитализме мы искренне уважаем труд в целом и рабочий класс в частности, тогда как раньше уважали только войну и прочие благородные занятия. Из этого вытекают два приятных следствия:

— рабочие работают на совесть, так как считают работу важным и почётным делом;
— капиталистам есть, где найти рабочие руки для своих проектов.

Чуть подробнее про второй пункт. Если завтра мне придёт в голову открыть обувную фабрику, я смогу нанять персонал, просто выставив адекватную цену на рынке труда. В некапиталистических странах купцы и чиновники такой роскоши не имели, что сильно тормозило экономический рост.

Источник: Место для дискуссий



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