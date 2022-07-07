Брюки «Gen Z», атласная рубашка и комбинезон: выбираем летний отпускной наряд, не делая ставку на привычное платье

Пришло лето, и наступило время планировать свой отпуск. Для того чтобы весело и интересно провести время в другом городе или стране, стоит сделать оптимальный выбор одежды, чтобы не набирать ничего лишнего, но и взять с собой то, что действительно важно.

Отправляясь в отпуск, нужно правильно подобрать для себя наряды, чтобы в любой ситуации выглядеть просто восхитительно. Обязательно нужно взять с собой определенные базовые вещи. Это одежда, которая предлагает нам просто неограниченные возможности. Вот несколько предметов, которые стоит взять с собой в отпуск.

Атласная рубашка

Стоит надеть простые джинсовые шорты и дополнить их красивой атласной рубашкой или блузой. Чтобы подчеркнуть летнюю атмосферу, стоит сменить повседневную сумку на корзинку или универсальную большую сумку. Завершить образ можно при помощи красивых и стильных балеток или шлепанцев.

Чтобы создать привлекательный вечерний образ, можно надеть красивую атласную рубашку вместе с широкими атласными штанами. Дополнить все это можно красивыми босоножками на каблуках, эффектными украшениями и небольшим клатчем.

Комбинезон с вырезами

Это один из самых ярких трендов сезона. Красиво смотрится комбинезон с вырезами. Эта модель изначально вписывается в летний образ.

Дополнить наряд можно при помощи босоножек с ремешками и золотых украшений. Все это выглядит стильно, гламурно, но при этом не слишком кричаще.

Комбинезон с шортами

Если вам предстоит длительная автомобильная поездка или многочасовой перелет на самолете, то этот предмет гардероба обязательно должен быть в вашем чемодане.

Отличительной чертой такого комбинезона является его простота и универсальность. Это отличная замена стандартным велосипедным шортам. Такая одежда отлично подходит под любой создаваемый образ, легко сочетается с различными аксессуарами и обувью.

Брюки “Gen Z”

Брюки карго со свободной посадкой и широкими штанинами начали пользоваться большой популярностью у поколения Z.

Такие штаны удобные и легкие в носке. Можно носить этот наряд вместе с обувью на плоском ходу или же на каблуках для более торжественного случая

Если хочется чего-то более простого и непринужденного, то в качестве обуви можно выбрать кроссовки или же сандалии на платформе.

Хорошо выглядят брюки карго насыщенного оливкового цвета с широкими штанинами, завышенной талией и накладными карманами. Хорошо смотрятся такие штаны как с простым топом, так и с красивой элегантной блузой.