Кимоно с двухцветным принтом и другие стильные наряды для дневного или вечернего летнего образа

Кимоно является очень красивым и стильным предметом гардероба, который идеально подойдет для создания различных образов, и его можно легко комбинировать с разными вещами, аксессуарами и обувью.

Именно поэтому такой наряд должен быть в гардеробе каждой модницы. Вот несколько интересных моделей кимоно, которое стоит добавить в свой гардероб.

Цветочное кимоно

Это просто отличный вариант наряда, который хорошо подойдет для повседневной носки для лета. Цветочное кимоно смотрится как платье и может легко вписаться как в дневной и вечерний образ.

Такой струящийся наряд красиво подчеркивает все изгибы, но при этом не слишком сильно обтягивает.

Однотонное кимоно

Летом этот предмет гардероба просто очаровывает всех любителей непринужденного стиля. Это универсальная и модная одежда, которая хорошо впишется в любой образ.

Однако стоит помнить о том, что кимоно можно надеть только в случае, если мероприятие предполагает неформальный стиль в одежде. Можно сочетать этот наряд вместе с сандалиями или эспадрильями. Чтобы красиво подчеркнуть талию, можно добавить пояс.

Красивые принты

Кимоно может стать хорошей альтернативой платью, классической рубашке или даже летней куртке.

Кроме того, это довольно простой способ составить всевозможные наряды: от самых простых и до экстравагантных.

Хорошо будет смотреться кимоно с принтами вместе с однотонной футболкой и шортами приглушенных тонов. Это позволит придать образу яркости.

Городской стиль

Кимоно отлично впишется в самый простой городской ансамбль. Эта свободная, удобная и утонченная одежда позволит создать совершенно новый образ с минимальными усилиями.

Отлично будет смотреться кимоно вместе с классическими брюками и туфлями на каблуках. Также можно красиво поиграть с аксессуарами, чтобы получить тот или иной результат.

Также кимоно хорошо подойдет для пляжа.