 

Разгадавшему язык майя ученому Кнорозову откроют мемориальную доску в Петербурге

07.07.2022, 21:00, Разное
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В этом году исполняется 100 лет со дня рождения ученого этнографа Юрия Кнорозова. Как пишет “Царьград”, в честь юбилея в Северной столице собираются установить памятную доску.

По данным телеканала “360”, табличку установят на здании музея этнографии в Таможенном переулке. Установка запланирована на 19 ноября 2022 года.

“Со временем появятся мемориальные доски другим выдающимся ученым, чья жизнь и деятельность были связаны с Кунсткамерой и МА”, – цитирует сотрудников музея “Радио 1”.



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