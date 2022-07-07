Разгадавшему язык майя ученому Кнорозову откроют мемориальную доску в Петербурге

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения ученого этнографа Юрия Кнорозова. Как пишет “Царьград”, в честь юбилея в Северной столице собираются установить памятную доску.

По данным телеканала “360”, табличку установят на здании музея этнографии в Таможенном переулке. Установка запланирована на 19 ноября 2022 года.

“Со временем появятся мемориальные доски другим выдающимся ученым, чья жизнь и деятельность были связаны с Кунсткамерой и МА”, – цитирует сотрудников музея “Радио 1”.