 

Порядка 600 новых “Москвичей” выпустят к концу года

07.07.2022, 21:00, Разное
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После модернизации бывшего завода Renault появились первые разработки четырех моделей кроссовера и одной модели седана, которые будут выпускаться под маркой “Москвич”. Об этом сообщают “Вести Подмосковья”.

До конца 2022 года автомобилестроители планируют собрать около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. А в 2023-м с конвейера завода сойдут первые электрокары. Как пишет VSE42.RU, правительство Москвы и ПАО “Камаз” заключили соглашение о сотрудничестве.



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