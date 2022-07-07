 

Российские ученые изучат грязевые вулканы Байкала

07.07.2022, 20:45, Разное
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Эксперты из различных российских университетов и прочих образовательных учреждений инициировали экспедицию на озеро Байкал. Они намерены исследовать грязевые вулканы водоема.

Такого масштабного исследования геологии Байкала не проводилось с 1992 года. Водоем представляет интерес для науки, ведь он образовался на месте разлома земной коры. На его дне происходят крайне необычные процессы.

Таким образом, исследователи решили провести исследование в два этапа. Для начала они определят места аномалий на глубине от 700 метров и ниже, а затем планируют заняться анализом найденных локаций.



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