Российские ученые изучат грязевые вулканы Байкала

Эксперты из различных российских университетов и прочих образовательных учреждений инициировали экспедицию на озеро Байкал. Они намерены исследовать грязевые вулканы водоема.

Такого масштабного исследования геологии Байкала не проводилось с 1992 года. Водоем представляет интерес для науки, ведь он образовался на месте разлома земной коры. На его дне происходят крайне необычные процессы.

Таким образом, исследователи решили провести исследование в два этапа. Для начала они определят места аномалий на глубине от 700 метров и ниже, а затем планируют заняться анализом найденных локаций.