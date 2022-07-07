Мнение: Избегание казаками СВО ставит под сомнение смысл их существования

Избегание казаками СВО ставит под сомнение смысл их существования

Всероссийский атаман осудил пассивность казачьих командиров, которые избегают выполнения своей основной миссии.

Всероссийский атаман Николай Долуда выразил сомнение в целесообразности возрождения казачества в России в ходе телеконференции между руководителями казацких обществ.

На совещании была поднята тема регулярных военных сборов, на которых должно совершенствоваться боевое мастерство. Долуда выразил негодование тем фактом, что атаманы не могут вывести на полигоны удовлетворительное количество казаков, а также их нежеланием исполнять возложенную на себя роль «защитников земли русской».

По его словам, избегание миссии, которой изначально должно придерживаться казачество, ставит под сомнение смысл его возрождения, начавшегося в 90-е годы XX века.

«Сегодня, когда проливается кровь за независимость Донбасса и суверенность России, место казака — на полях сражений, рядом с нашими братьями-казаками, добровольцами, в одном строю с казаками Луганской и Донецкой народных республик, с военнослужащими Вооруженных сил России! <…> Честь каждого казачьего общества — иметь свой добровольческий отряд на полях сражений Донбасса!» — сказал Долуда.

После начала СВО на территории Украины российское казачество ощутимо нарастило количество отстраненных от военного дела мероприятий: например, на трассах появились противопожарные конные патрули, а также поступают отчеты о рекордных объемах уничтоженной конопли.

Выросло число и всевозможных фестивалей. Так, вскоре после осуждающей речи Долуды в Ульяновской области откроется фестиваль «Волжский всполох» с гуляниями, танцевально-певческими выступлениями и различными соревнованиями.

https://cont.ws/@artemon/2325098 – цинк

Писал на эту тему еще весной. Некоторые поклонники казачества тогда заявляли, что это беспардонный наезд и казаки воюют. Да определенная часть воюет, но явно не в тех масштабах, которые ожидались учитывая государственные расходы на поддержку казачества. Ну вот тем, кого моя тогдашняя критика не утроила, казачий атаман тоже самое выговаривает.

Повторюсь, к тем кто воюет, вопросов никогда не было и нет. Там реально геройские мужики, начиная с полка имени Платова. Но вот в различным ряженым и ролевикам, на которых государство долго выделяло существенные средства, вопросы действительно есть и задают их уже и сами казаки.

—