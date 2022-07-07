 

Путин: Войну в Украине развязал коллективный Запад

07.07.2022, 20:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Война в Украине развязана западными странами, они виновники того, что происходит, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

«Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав в Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит», — сказал Путин, передает ТАСС.

Он добавил, что «если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось». «И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать», — констатировал глава государства.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10.21 / “Очень сложно говорить с Зеленским”. В Кремле заявили об отсутствии перспектив для встречи президентов РФ и Украины

25.06.20 / Главред шведского журнала назвал высоким уровень организации голосования в России

12.09.21 / Летевший из Москвы в Новосибирск самолет сел в Екатеринбурге из-за неисправности

22.02.21 / В ООН предупредили об опасности массового сбора цифровых данных

29.12.20 / Турецкая артиллерия обстреляла мирные селения в Сирии

29.01.22 / Гудков: Вторжение в Украину для Путина означает поражение в России. Какой ему смысл самоубиваться?

25.12.21 / Создан левитирующий луноход

25.01.21 / Россию исключили из обсуждения лунной программы

30.05.22 / Силуанов объяснил схему выплаты Россией госдолга иностранцам

10.09.21 / Путин назначил врио главы МЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика