 

Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски

07.07.2022, 20:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что её начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.

«И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.

Ранее, говоря о военных действия на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09.21 / В США заявили о страхе Киева перед союзом РФ и Франции

06.02.22 / Онколог предположил рост числа случаев запущенного рака из-за пандемии

30.09.21 / Представитель Киева «по-английски» отключился от переговоров по Донбассу

13.09.20 / Компания из США поставляла в Беларусь блокирующее интернет оборудование – Bloomberg

18.11.21 / Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин

31.05.22 / В Украине появился новый праздник – «День украинской государственности»

09.01.21 / Байден рад, что Трамп не придет на его инаугурацию

29.09.20 / В Конгрессе США предложили изменить систему сертификации самолетов

04.07.20 / Новая Toyota Mirai выйдет осенью в Японии

27.11.20 / Окружной админсуд Киева открыл производство по иску “Батьківщини”, которая лишилась госфинансирования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика