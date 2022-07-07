Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски

Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что её начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.

«И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.

Ранее, говоря о военных действия на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали.

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