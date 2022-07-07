 

Российские ученые случайно открыли микроорганизм, превращающий иностранную нефть в песок

07.07.2022, 20:22, Разное
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Отечественным учёным удалось случайно получить микроорганизм, способный потреблять сырую нефть в качестве биологического сырья. Из-за особенностей своего строения и биогенного происхождения, он отдаёт предпочтение иностранной нефти, которая сама по себе крайне редко встречается на территории России.

Открытие было сделано случайно. Образцы из недавно открытых нефтяных месторождений были подвергнуты анализу в лаборатории, в которой до этого исследовали лунный грунт (название кратера, где его добыли, не раскрывается). Из-за халатности сотрудника оборудование не прошло дезинфекцию, что привело к смешению проб. Вскоре исследователи обнаружили способность определённого вида цианобактерий к потреблению и переработке сырой нефти. Остаточной фракцией процесса является продукт, по составу схожий со стерильным грунтом.

После дополнительного изучения образцов удалось установить, что максимальная скорость преобразования достигается с сортами нефти, не встречающимися в России.
Учитывая значимость открытия для мирового сообщества, учёные пытались опубликовать подробную информацию в популярных научных журналах, но не смогли этого сделать из-за санкций. Остаётся только надеяться, что бактерии не распространятся по иностранным месторождениям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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