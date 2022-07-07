При помощи верёвки и лестницы – Wirtualna Polska о том, как мигранты преодолевают польский «забор»

Стена на белорусской границе, которая должна была защитить территорию Польши от наплыва нелегальных мигрантов, даёт первые сбои. При помощи лестниц и верёвок они успешно пробираются в страну, пишет Wirtualna Polska. В беседе с порталом польский профессор Мацей Душчик предупреждает, что знаменитый «забор» не решит проблему, поэтому мигационный кризис может вернуться.



AP

Стена длиной 186 км и высотой 5 метров вдоль польско-белорусской границы практически завершена. Однако уже начался процесс поиска слабых мест в знаменитом «заборе». пишет Wirtualna Polska.

Польский профессор Мацей Душчик считает, что белорусские службы готовят новый маршрут для контрабанды людей, на этот раз из стран Африки и Ближнего Востока. «Миграционный кризис может вернуться», — предупредил он в беседе с порталом. По имеющейся у него информации, попытки пересечения границы продолжаются, и лишь половину из них пограничникам удаётся предотвратить.

В июле было зарегистрировано уже 70 попыток пересечения границы гражданами из следующих стран: Ангола, Египет, Гамбия, Конго, Камерун, Мали, Марокко, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Шри-Ланка, Судан и Сирия. В подавляющем большинстве это молодые люди, которые с начала легально прилетели в Москву, а потом въехали на территорию Белоруссии, откуда с помощью служб пытаются перебраться на польскую сторону, рассказывает пресс-секретарь Подляского подразделения пограничной службы Катажина Зданович. По её информации, количество пересечений на участке, где стоит барьер, ничтожно мало по сравнению с ситуацией прошлого года. «Для преодоления стены используются лестницы и верёвки. Я не слышала о переходе по платформе», — добавляет она. Однако когда по всей его длине стены будет установлен электронный барьер из датчиков движения и камер, ситуация должна нормализоваться.

Мацей Душчик, в свою очередь, уверен, что стена сама в себе проблему контрабанды людей, организованной белорусским режимом, не решит. «Надо полагать, что службы по поручению белорусского и российского правительств окажут помощь иммигрантам в пересечении границы, предоставлении необходимых инструментов и повреждении стены. (…) Поэтому необходимо срочно разработать план реагирования на попытки массового пересечения границы на основе четырёх принципов: обеспечение безопасности границы, соблюдение прав человека, гуманитарная помощь и идентификация иностранцев», — написал он в Twitter.