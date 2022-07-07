Мнение: Немцы хотят запустить СП-2, «социальная взрывчатка» и торговый дефицит в Германии

1. Немцы потерпели очередное унизительное поражение в экономическом противостоянии с Россией. Они официально призвали начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток – 2», который ранее Госдеп запрети им вводить в строй. Инициативу озвучил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст (ссылка). Запредельные цены на газ, вызванные крахом поставок американского СПГ из-за аварии и ремонтом «Северного потока – 1», заставили немцев побороть свой страх перед США.



Возможно, впрочем, момент уже упущен. Я не удивлюсь, если после расчётов окажется, что России выгоднее не запускать проект, а продавать меньше газа за большие деньги.

Во всяком случае, заявление Клууса Эрнста о том, что СП-2 надо запустить лишь временно, чтобы покрыть текущий дефицит газа, – звучит несколько странно. Временные и капризные клиенты России не нужны, запускать газопровод на полгода, чтобы потом его снова закрыли, идея нелепая.

Впрочем, с другой стороны, слова герра Эрнста не имеют большого значения. Это же немецкий политик, лакей США: нет смысла полагаться на его обещания, так как в любой момент в Вашингтоне могут приказать ему нарушить слово.

2. В комментариях господа западофилы и примкнувшие к ним коммунисты постоянно рассказывают, что пускай на Западе огромные цены на энергию, но зарплаты там ещё больше, и зажиточные европейцы якобы могут без проблем позволить себе сколь угодно дорогое ЖКХ. Мол, Путин, повышай цены ещё: Европа всё готова стерпеть ради войны с Россией до последнего украинца.

Однако глава Германии считает иначе (ссылка):



Канцлер Германии Олаф Шольц назвал “социальной взрывчаткой” повышение цен на отопление в Германии и выразил обеспокоенность ростом стоимости энергоносителей.

“Если вдруг счет за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка”, – заявил он в воскресенье в интервью телеканалу ARD.

И большинство немцев, согласно опросам, с Шольцем полностью согласны (ссылка):

Около половины жителей Германии рассказали о страхе замерзнуть предстоящей зимой в связи с сокращением поставок газа из России и острой инфляцией в ЕС. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные опроса INSA.

По информации немецкого издания, 75 процентов респондентов назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым потрясением, половина опрошенных заявили об ухудшении своего экономического положения.

В материале Bild также говорится о побившей рекорд с момента введения единой валюты 20 лет назад инфляции в Европе.

Более того, большинство немцев, кажется, начали понимать, что с внешней политикой Германии и Евросоюза что-то пошло не так, что война Запада против России оказалась плохой идеей (ссылка):

47% немцев считают, что Украина должна отдать территории на востоке страны ради достижения мира.

Таковы свежие данные тренд-барометра немецкого общенационального телеканала RTL. Против такого решения проблемы выступил 41% опрошенных телезрителей.

3. Ситуация для Германии более чем серьёзна, немецкая экономика чувствует себя более чем скверно. Впервые со времён объединения Западной и Восточной Германии в стране был зафиксирован торговый дефицит (ссылка):

Германия, главная экономика Европейского союза, в мае впервые более чем за 30 лет, с 1991 года, столкнулась с редкой для себя ситуацией — превышением стоимости импорта над стоимостью экспорта. В ФРГ сложился дефицит торгового баланса почти в один миллиард евро, свидетельствуют данные статистического ведомства страны.

Экспорт в последний месяц весны составил 125,8 миллиарда евро и снизился на 0,5 процента, а импорт вырос на 2,7 процента по сравнению с апрелем, до уровня в 126,7 миллиарда. На годовом уровне экспорт вырос на 11,7 процента, импорт — на 27,8 процента.

Напомню, что немецкий экспорт и профицит внешней торговли были главными столпами экономики Германии и её лидерства в Евросоюзе все эти годы. У немцев нет сильной армии, у них почти нет природных ресурсов. Если они перестанут зарабатывать на экспорте и финансировать на эти деньги Евросоюз, то могущество Германии рухнет. Из неё уйдёт производство, она лишится денежных потоков. Лидерство в ЕС захватит куда более устойчивая в энергетическом отношении Франция. Для Германии же настанут времена упадка и прозябания.