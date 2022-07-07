 

Последствия ливня в Москве устраняют 300 бригад Мосводостока

07.07.2022, 19:37, Разное
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“Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции”, – сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Для скорейшего пропуска осадков в водосточную сеть на улицах столицы работают 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП “Мосводосток”, а также бригады и техника коммунальных и инженерных компаний.

В парках и других общественных местах москвичей дополнительно информируют о неблагоприятной погоде. В комплексе городского хозяйства попросили воздержаться от пребывания на улице.

Сообщается, что скопления воды носят кратковременный характер – вода самотеком уходит в ливневую сеть. Дождь продлится до конца суток.

Ранее власти Москвы предупредили горожан о шквалистом ветре до 23 м/с и сильных ливнях вечером в четверг.



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