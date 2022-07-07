 

Дептранс сообщил о восстановлении движения на Замоскворецкой линии

07.07.2022, 19:37, Разное
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Движение было приостановлено из-за деревьев, наклонившихся на наземном участке между станциями “Автозаводская” и “Орехово”. Сотрудники метрополитена и МЧС оперативно очистили пути.

Во время приостановки движения для пассажиров Замоскворецкой линии пустили компенсационные автобусы. Также они могли воспользоваться другими линиями подземки и Московским центральным кольцом.

На столицу 7 июля обрушился “залповый ливень”. Стихия повалила деревья и повредила конструкции.

Последствия ливня в Москве устраняют 300 бригад Мосводостока и 290 единиц техники. В комплексе городского хозяйства попросили воздержаться от пребывания на улице.



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