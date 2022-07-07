Эксперты выяснили, от чего зависит рост волос у человека

Команда специалистов из Института биологических исследований Солка в процессе работы проанализировала основные существующие способы лечения алопеции. Ученые поделились результатами в журнале Nature Immunology.

Алопеция представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором клетки иммунитета человека атакуют его собственные волосяные фолликулы. Это сопровождается выпадением волос, а для лечения приходится прибегать к использованию гормонов. Недавно было принято считать, что эффективность терапии зависит от регулярных T-клеток, снижающих избыточный агрессивный ответ иммунитета.

Результаты исследования продемонстрировали, что лишь при присутствии в организме глюкокортикоидов T-клетки активируют стволовые клетки фолликулов. Основано данное взаимодействие на особых белках в этих клетках, которые индуцируют рецепторы гормонов.