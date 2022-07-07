Писатель спрогнозировал появление в России новых произведений уровня «Тихого Дона»

Россию в скором времени ждет всплеск креатива, в непростые времена могут появиться сильные произведения уровня романа Михаила Шолохова «Тихого Дон», сообщил писатель Сергей Лукьяненко, выступая на заседании в рамках «Российской креативной недели».

«Мир вошел в такую сложную эпоху перемен, проблем. Нас, по сути, ждут в ближайшие годы очень сильные произведения уровня «Тихого Дона», «Хождения по мукам». Государство должно заботиться о том, чтобы не только Голливуд фигурировал в головах молодежи. Нам важны фантастические фильмы, показывающие будущее, настоящее. Меня коснулась культура отмены. Были зарубежные проекты, которые были заморожены, но часть из них подхватили наши кинематографисты», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Русскую культуру отменить невозможно, сообщил в свою очередь российский дирижер, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Сейчас я чувствую, что мы находимся в более комфортабельных условиях, чем недавно. Это я говорю, как человек, который побывал во многих странах. В Мариинском театре никогда не было такого количества молодых певцов, которые могут так себя проявить, как сейчас. Ни одна попытка отодвинуть культуру или отменять не будет результативной. Я не считаю, что артисты и политические события всегда связаны», – сказал он.

Развитие российского производства и интерес к нему со стороны граждан прогнозирует генеральный директор часового завода «Ракета» Дэвид Хэндерсон-Стюарт. «Русский бренд – это очень круто, я говорю это как иностранец. Рано или поздно русские начнут интересоваться российскими брендами. Самое правильное решение, которое нами было принято – спасти и сохранить завод и дать полную независимость бренду», – отметил он.

С тем, что сейчас для РФ наступает время возможностей, сообщил и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Возможность развития креативных индустрий строится на нескольких вещах. Она требует вызова, и он у нас есть. Она требует базовой системы подготовки и образования, и российская система образования, науки – она такую опору дает. Она требует фундаментальной культурной основы – мало стран в мире, которые имеют такую историю культуры. И она требует творческо-предпринимательской активности и воли. И с этим у нас тоже все хорошо. Вся эта совокупность у нас сегодня есть. Поэтому вызов огромный, это правда, но и возможности невероятные. Я уверен, что то время, которое сейчас наступает – это время возможностей. Россия сегодня – по-настоящему страна возможностей», – Сказал Кириенко.

Присутствовавшие на заседании губернаторы рассказали о перспективе развития креативных индустрий в своих регионах.

«Наша жизнь и наша экономика – это не только нефть и газ. Сегодня креативные индустрии стоят во главе угла. Я рискну утверждать, что реальное материальное производство – это благодатная почва для креатива», сообщил глава Красноярского края Александр Усс.

Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в свою очередь призвал «сделать так, чтобы наши креативные индустрии не только замещали какие-то исчезнувшие из-за западных санкций области, а помогали культурному доминированию нашей страны». «Потому что у нас, в отличии от Запада, есть ценности, есть новые смыслы, которые мы можем человечеству дать», – сказал он.

Между тем глава Мурманской области Андрей Чибис поделился успешным опытом своего региона по развитию инфраструктуры для креативных индустрий, созданию условий для развития самых разных бизнесов: кино, гастрономии, арт-резиденций. По его словам, программа «На Севере жить» объединяет творческие команды из самых разных креативных индустрий и реализует на постоянной основе проекты в разных населенных пунктах региона.

7 июля в Парке Горького начал работу третий форум «Российская креативная неделя» – ключевое событие в сфере креативных индустрий. Это площадка для поиска решений, точек роста, межотраслевых партнерств и открытого диалога с властью для проектирования путей в ситуации санкций и экономического кризиса.

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