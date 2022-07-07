Москвичей предупредили о скором исчезновении русской зимы из столицы
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Привычная зима с русскими морозами и снегом исчезнет из столицы РФ через 60 лет, предупредил москвичей заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, процесс глобального потепления в мире уходит корнями в глубокое прошлое и не прекратится, скорее всего, уже никогда, информирует Life в своем Telegram-канале.
Напомним, необходимо создать базирующуюся на научной основе российскую климатическую программу, чтобы потом рекомендовать ее миру, сообщил лидер российских «Зеленых» Андрей Нагибин.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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