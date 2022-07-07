 

В России разрешили компаниям досрочно погасить валютные кредиты за границей

07.07.2022, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила заемщикам-резидентам до 1 сентября досрочно гасить долги по валюте по кредитам, выданным иностранными банками, информирует Минфин.

Разрешение будет действовать при условии, что заемщик погасит не менее 20% от долгов, в том числе когда за заемщика-резидента обязательства исполняются третьим лицом, отмечается в релизе.

Исключения составляют обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами.

«Выплаты по кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих — лиц иностранных недружественных государств», — указывает министерство.

Ранее сообщалось, что рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05.21 / Молдова просит Украину помочь в расследовании похищения Чауса. Прокуроры хотят, чтобы запрос рассмотрели срочно – СМИ

07.02.21 / В Подмосковье двое взрослых и ребенок умерли после отравления газом

14.07.21 / Комитет Рады согласовал выделение денег для покупки ледокола James Clark Ross для антарктических экспедиций

21.02.22 / Боевики 20 февраля 80 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный – штаб ООС

24.06.21 / Постпред РФ пообещал затронуть инцидент с эсминцем Британии на площадке ОБСЕ

19.06.21 / Минпросвещения дало учителям рекомендации по вакцинации

26.10.20 / “Часом не беременна?”, “Пырышки-пупырышки”, “Соски великолепны”. Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка

19.10.20 / Асмус назвала размер своей зарплаты в театре

07.09.20 / СБУ разоблачила организованную группировку на подделке паспортов стран ЕС

30.08.20 / Ливан: посол в Германии Мустафа Адиб, вероятно, станет премьер-министром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика