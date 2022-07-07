В России разрешили компаниям досрочно погасить валютные кредиты за границей

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила заемщикам-резидентам до 1 сентября досрочно гасить долги по валюте по кредитам, выданным иностранными банками, информирует Минфин.

Разрешение будет действовать при условии, что заемщик погасит не менее 20% от долгов, в том числе когда за заемщика-резидента обязательства исполняются третьим лицом, отмечается в релизе.

Исключения составляют обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами.

«Выплаты по кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих — лиц иностранных недружественных государств», — указывает министерство.

Ранее сообщалось, что рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты.

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