«Мечеть парижской Богоматери» включена в школьную программу

Министерство

просвещения Российской Федерации внесло изменения в список литературы,

рекомендованной для чтения учащимся средних общеобразовательных учреждений. В

обновлённый перечень включён роман Елены Чудиновой «Мечеть парижской Богоматери».

Министр просвещения России Сергей Кравцов считает, что это «прекрасная книга, которая

наглядно иллюстрирует путь, куда движется Европа». Роман, подчёркивает он, не носит антимусульманский характер, а всего лишь раскрывает, до чего может довести волюнтаристская

политика западных лидеров. Детям будет полезно изучить это произведение, чтобы

сформировать правильную картину мира, уверен глава ведомства.

События романа разворачиваются в середине XXI века во Франции, в которой власть захватили иммигранты

из Ближнего Востока и Африки. В России, напротив, царит межнациональный и

межконфессиональный мир. Москва не только успешно развивает экономику, но и

является признанным лидером всей христианской цивилизации.

В связи с включением в

школьную программу, министерство

просвещения выделит грант на переиздание «Мечети

парижской Богоматери» – до 1 сентября будет напечатано не менее 100 тысяч

экземпляров, которые поступят во все школьные библиотеки России.

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