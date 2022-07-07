Цветочный маникюр – главный хит этого лета: несколько вариантов дизайна для вдохновения

Хороший маникюр поможет почувствовать себя привлекательной, женственной, добавит индивидуальности и уверенности в себе. Когда дело доходит до выполнения нейл-арта, то нет ничего более классического и привлекательного, чем цветочные украшения. Это самый настоящий хит лета.

Есть несколько стильных и модных современных тенденций цветочного маникюра, которые точно никого не оставят равнодушными. Вот некоторые идеи для вдохновения дизайна.

Цветочная корона (главное фото)

Это отличное украшение для ногтей. Изначально нужно выбрать один или два акцентных ногтя, на которых будут создаваться цветочные мотивы.

Затем выбрать два подходящих цвета лака для создания цветов. Нанести на остальные ногти любой цвет, а на акцентные ногти нюдовый оттенок.

После высыхания базового слоя нужно нарисовать три цветка с пятью лепестками, расположенные по кончику ногтевой пластины. Серединку сделать темной. Вокруг цветов нарисовать зеленые листья, чтобы завершить дизайн короны.

3D-маникюр

Если хотите чтобы ваш нейл-арт был красивым и объемным, то можно вылепить акриловые цветы прямо на своих ногтях.

Для этого нужно предварительно нанести основу на ногтевую пластину. Затем сделать небольшие акриловые бусины и поставить их там, где хотели бы чтобы были цветы и осторожно нажать на центр каждой бусины, чтобы создать изогнутый лепесток. В центре каждого цветка можно поместить блестящие бусины.

Цветочный французский маникюр

Если предпочитаете классический френч, то можно несколько оживить его красивыми цветочными акцентами.

Цветы на кончиках ногтей можно как сделать из акрила, так и просто нарисовать. Очень красиво будет смотреться оригинальный винтажный узор. Это отличный способ добавить своему образу немного женственности и элегантности.

Маникюр с цветочным принтом в стиле 90-х

Цветы, похожие на мак, пользовались популярностью в качестве декора ногтей в 90-х годах.

Этот дизайн достаточно просто повторить самостоятельно. Нужно просто поставить пять точек на ногтях, соединенных в центре, расположив их по кругу. В центре предполагаемого цветка поставить контрастную точку. Затем прорисовать округлые лепестки, закрасить их.

Чтобы маникюр выглядел более эффектно, можно нарисовать цветы самых различных размеров.

Черно-белые ногти

Цветочный маникюр не обязательно должен быть ярким. Отлично смотрится монохромный дизайн.

Изначально нужно на одной руке накрасить ногти черным цветом, а на другой белым. Затем нарисовать белые цветки с пятью лепестками на черной основе и черные цветы на белой основе. В центре расставить точки.

Также можно дополнительно сделать несколько разбросанных точек.

Космические ногти

Стоит попробовать свои силы в дизайне ногтей с негативным пространством. Такой маникюр можно будет достаточно просто выполнить самостоятельно.

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Например, очень красиво смотрится цветочный пастельный дизайн. Чтобы воссоздать его, нужно начинать с нанесения базового прозрачного слоя.

Затем взять тонкую полоску скотча и приклеить его посредине ногтя. Покрасить выше и ниже скотча одним или двумя разными цветами лака.

Снять скотч и в пустом пространстве нарисовать цветы или же просто приклеить наклейки. Покрыть все это глянцевым слоем прозрачного лака.

Милые и веселые ногти

Для создания веселого и милого повседневного образа стоит сочетать простые цветы с радугой, чтобы получить эффектный летний образ.

Нужно начать с яркой основы, затем тонкой кистью нарисовать на ногте радугу из трех полос. Используя те же цвета, что и для радуги, нарисовать цветки с четырьмя лепестками и добавить белую серединку. Закрепить все это топовым покрытием.

Если нет опыта в создании рисунков, то отличным решением станет использование наклеек.

Цветочные акцентные ногти

Совершенно не обязательно на всех ногтях делать одинаковый узор. Можно просто сделать два акцентных.

В итоге получится просто восхитительный и очень женственный маникюр.

Для этого нужно покрыть все ногти сплошным цветом. Для акцентных ногтей оттенок должен быть более светлым.

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Затем при помощи специального инструмента нарисовать в качестве окаемки маленькие пятилепестковые цветки. Нужно использовать два разных цвета для лепестков цветков. Один из оттенков должен быть более темным. Сделать яркие серединки цветов и нарисовать нежные зеленые листья. Также при желании можно сделать несколько акцентных точек.

В итоге получится достаточно милый и нежный цветочный дизайн.

Веселые ногти в стиле 60-х

Этот маникюр просто идеально подходит для лета. Это отличный способ добавить причудливые цветочные нотки своему классическому френчу.

Чтобы воссоздать этот маникюр, изначально нужно покрыть ногтевую пластину нюдовым оттенком. Кончик ногтя оформить ярким лаком.

Затем нарисовать цветки, похожие на маргаритки тремя лаками разных цветов. Это выглядит просто восхитительно.

Маникюр с цветочным рисунком

Чтобы воссоздать этот красивый маникюр, совсем не нужно использовать никакие специальные инструменты.

Все, что потребуется, – это просто четыре цвета лака, а также черный лак для создания центра цветов и белый для базового слоя. Остальное просто нужно нарисовать обычной кистью для лака и можно получить желаемый эффект.

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Нужно за один раз выбирать один цвет лака, постепенно накладывая цветы друг на друга для получения объемного дизайна.

Чтобы сделать серединку цветка, можно использовать зубочистку.

Виноградная лоза

Если не хочется делать цветочный маникюр, то отличным решением станет узор с изящными виноградными лозами и разбросанными мелкими цветками.

Изначально нужно нанести нюдовую основу. Затем взять насыщенный изумрудно-зеленый лак и нарисовать от кутикулы до кончика ногтя изогнутую ветку, чтобы она выглядела как виноградная лоза. Добавить ответвления, идущие от основного стебля.

Нарисовать листья и можно добавить при желании небольшие цветочки.

Ногти из сухоцветов

Можно украсить ногтевую пластину самыми настоящими цветами, чтобы придать маникюру просто сказочный вид.

Сухие растения можно покрыть прозрачным арилом. В итоге получается просто удивительный цветочный нейл-арт. Для роскошного вида можно добавить немного золотистых хлопьев.

Цветы-смайлики

Можно добавить немного яркости своим ногтям при помощи этого простого маникюра.

Чтобы воссоздать этот простой нейл-арт, нужно просто нанести на ногтевую пластину однотонное базовое покрытие, а затем при помощи специального инструмента нарисовать желтый цветок с пятью лепестками.

В центре цветка нарисовать смайлик при помощи зубочистки.

Свободноцветущие цветы

Этот нейл-арт сочетает в себе красиво ниспадающую виноградную лозу вместе с россыпью цветов.

Чтобы воссоздать этот милый и женственный дизайн, нужно использовать тонкую кисть. Нужно по краям ногтя нарисовать виноградные лозы, а в центре красивые цветки.