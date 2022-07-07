 

Вдова Градского рискует остаться с носом из-за грызни с родственниками артиста

07.07.2022, 18:08, Разное
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После смерти Александра Градского началась нешуточная война за деньги и имущество артиста. Наследство должны были разделить между детьми мэтра и его вдовой Мариной Коташенко, однако о своих правах заявляет все больше людей, из-за чего процесс затягивается.

Сын Градского от первого брака Даниил сделал Марине интересное предложение: ей достается большая часть недвижимости, а ему – права на творческое наследие. Однако вдову музыканта такой расклад не устраивает, поэтому она ответила отказом.

После свой ход сделала первая жена Александра Борисовича Ольга Фартышева – мать Даниила. Женщина требует половину имущества, нажитого во время ее брака с артистом. Именно из-за иска экс-супруги артиста его наследство теперь считается спорным и неприкосновенным.

Не согласившись с родственниками Градского, Коташенко рискует остаться с носом. Они могут добиться аннуляции ее брака с музыкантом. Напомним, Александр Борисович прожил вместе с Мариной 17 лет и женился на ней за несколько недель до смерти. Вступив в брак, она не стала ухаживать за больным и старым супругом, бросила его в московской квартире и уехала за город, пишут СМИ.



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