 

Тайному сыну Орбакайте напророчили страшное: Ревность, постоянное навязывание себя

07.07.2022, 18:08, Разное
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Старший – Никита Пресняков – частенько мелькает в информационном пространстве, более того, он пошел по стопам двух своих знаменитых родственниц. А вот младшего сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова можно назвать тайным, ведь о нем мало, что известно, да и долгое время он жил вдали от российской публики.

Не так много информации и о личной жизни молодого человека. Поговаривают, что в свои 24 года она так и не обзавелся возлюбленной, а серьезные отношения у сына певицы были лишь однажды. Таролог, нумеролог и психолог Элена Гамаюн, рассуждая о судьбе парня, заверила, что в этом нет ничего удивительного. По ее словам, у Дени – кармический хвост, связанный с общением с противоположным полом. То есть, в этой жизни его цель – учиться строить отношения.

И они, говорит эксперт, обязательно будут. Правда, сыну Кристины Орбакайте предстоит правильно выбрать спутницу. Таролог напророчила Дени нечто страшное: неверный выбор грозит ему одиночеством и вообще отсутствием семьи.

“Если у нее будут присутствовать ревность, постоянное навязывание себя, то ничего не получится”, – предупредила молодого человека Элена Гамаюн.

Если же говорить в целом о судьбе Дени, то эксперт заверила: в его жизни все будет хорошо. Ну, а что касается сегодняшнего дня и отсутствия у него серьезных отношений, то наследник Кристины Орбакайте просто-напросто не встретил достойную кандидатуру.



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