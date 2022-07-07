 

Мнение: О невосполнимой потере Украины… Теперь — всё?

07.07.2022, 17:41, Разное
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Ещё позавчера это казалось маловероятным. Вчера — уже возможным. Сегодня утром были кое-какие варианты. А сейчас уже совсем нет сомнений — всё! Точно — всё. Конец. Финита ля комедия. Finish. End.

И теперь Украине придётся серьёзно беспокоиться. И ещё серьёзнее думать о будущем. После такой-то утраты…

Короче, едва ли не самый главный заукраинец и одновременно самый «оголтелый русофоб» крупно погорел на горяченьком. И теперь… вынужден уйти с «самой лучшей работы в мире».

Британский премьер Борис Джонсон вынужденно подал в отставку на фоне второго за последние месяцы громкого скандала, теперь с непристойным оттенком харрасмента, и самого массового исхода членов кабинета министров Её Величества.

Разумеется, эпатажный политик не был бы самим собой, если бы не стал бахвалиться. И прочёл панегирик самому себе. По его словам, правительство с ним во главе с честью справилось с брекситом, сделало всё возможное для преодоление пандемии, а сам он возглавил мировую общественность в борьбе против «путинской агрессии». О, как!

Борис Джонсон также обратился к народу Украины и заверил, что Британия продолжит поддерживать его при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Что весьма вероятно: на должность лидера консерваторов прочат Лиз Трасс — «девочку», которая путается в истории, географии, экономике, но… зато «не любит Россию» не менее страстно, чем ненавидел её уходящий премьер. Который ещё в бытность министром иностранных дел в правительстве Терезы Мэй отличался какой-то особенно яростной русофобией. Те, кто помнят его высказывания периода расследования «дела Скрипалей» (кстати, где они теперь?), наверняка припомнят и вот это его хайли-лайкли

Так изменится ли что-то для России с переменой лиц в кабинете на Даунинг-стрит?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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