 

Путин: Атомная отрасль является экологически чистой и улучшает климат

07.07.2022, 17:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Атомная энергетика способствует улучшению климата, это нужно закрепить окончательно, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«Энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет тех мероприятий, которые связаны с улучшением климата и окружающей среды. А не наоборот», – цитирует Путина ТАСС.

 

По его словам, этот вопрос в мире «вроде бы решен», но необходимо его утвердить. После трагедий в Чернобыле и на Фукусиме многие люди потеряли веру в такие проекты.

Также глава государства отметил, что многие страны Запада, говорившие об экологии десятилетиями, сейчас переходят к углю.

«Наши коллеги в западных странах все шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Германия и Австрия начинают расконсервацию угольных станций из-за снижения поставок газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.22 / Выпускникам в Харьковской области вручили аттестаты под гимн России

05.02.21 / Верещук: Санкции против трех телеканалов – не репрессии. СНБО предотвращает угрозы нацбезопасности, это не правоохранительный орган

09.01.22 / ВКС РФ завершили переброску армянских миротворцев в Казахстан

16.07.20 / Аквапарки и аттракционы откроют в Краснодарском крае

13.10.20 / Врач-инфекционист – “ковидоскептикам”: Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть

27.06.21 / Слуцкая возмутилась проведением «Алых парусов» в Петербурге

11.01.22 / В Чехии в три раза сократили срок мужчине, которого обвиняли в войне против Украины на Донбассе

22.07.21 / RFI – «поворотный момент в сфере экологии» — французский парламент принял закон по климату

24.01.21 / “Время идет на дни” – Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз

11.12.20 / В Хабаровске отметят 100-летие со дня рождения Алексея Черного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика