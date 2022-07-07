Путин: Атомная отрасль является экологически чистой и улучшает климат
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Атомная энергетика способствует улучшению климата, это нужно закрепить окончательно, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
«Энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет тех мероприятий, которые связаны с улучшением климата и окружающей среды. А не наоборот», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, этот вопрос в мире «вроде бы решен», но необходимо его утвердить. После трагедий в Чернобыле и на Фукусиме многие люди потеряли веру в такие проекты.
Также глава государства отметил, что многие страны Запада, говорившие об экологии десятилетиями, сейчас переходят к углю.
«Наши коллеги в западных странах все шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше», – сказал он.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Германия и Австрия начинают расконсервацию угольных станций из-за снижения поставок газа.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет