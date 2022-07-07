Путин: Атомная отрасль является экологически чистой и улучшает климат

Атомная энергетика способствует улучшению климата, это нужно закрепить окончательно, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«Энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет тех мероприятий, которые связаны с улучшением климата и окружающей среды. А не наоборот», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, этот вопрос в мире «вроде бы решен», но необходимо его утвердить. После трагедий в Чернобыле и на Фукусиме многие люди потеряли веру в такие проекты.

Также глава государства отметил, что многие страны Запада, говорившие об экологии десятилетиями, сейчас переходят к углю.

«Наши коллеги в западных странах все шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Германия и Австрия начинают расконсервацию угольных станций из-за снижения поставок газа.

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