 

В ЕР заявили о продолжении работы по поддержке семей с детьми, волонтеров и медиков

07.07.2022, 17:35, Новости дня
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В рамках законотворческой деятельности «Единой России» необходимо продолжать работу по поддержке семей с детьми, волонтеров и медиков, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«В рамках реализации народной программы прошу продолжить работу по выстраиванию единой системы мер поддержки семей с детьми, в особенности семей с детьми-инвалидами. В эту сессию мы приняли важные решения, касающиеся учителей. Еще одна категория, которая нуждается в улучшении своего положения, – это врачи. Здесь также требуются решения по разбюрократизации работы медиков, замены понятия «услуга» на медицинскую помощь. И, конечно, надо завершить работу над законопроектом о школьной медицине, который принят в 1 чтении», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Также Турчак отметил, что перенос экспертного совета по законопроектной деятельности на площадку партии был абсолютно оправданным.

«Выросло качество инициатив. Многие вопросы с ФОИВами удается снимать ещё на стадии идей. В работу экспертного совета оказались вовлечены не только депутаты, но и наши партийные сенаторы. Сейчас это не просто «фильтр». Это инструмент, обеспечивающий системную проработку, согласование и сопровождение законопроектов. Всего с декабря прошлого года на рассмотрение экспертного и координационного советов поступило более 200 законопроектов. Поддержку и рекомендацию к внесению получило 85 инициатив. 30 стали федеральными законами», – сказал Турчак.

В частности, «Единая Россия» предложила расширить возможности для трудоустройства студентов вузов, а также учащихся педагогических колледжей.

«Мы предлагаем дать возможность трудоустраиваться ребятам в свободное от учебы время. В рамках среднего профессионального образования (СПО) предложение такое: разрешить студентам выпускных курсов преподавать в свободное время с условием, что они успешно аттестованы за два года, прошли определенную практику. Сам порядок будет устанавливать Минпросвещения и Минтруда», – рассказала координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

На заседании экспертного совета «Единой России» была одобрена инициатива о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные в течение 24 дней подряд. Сейчас один из родителей ребенка-инвалида может использовать только 4 дополнительных дня ежемесячно, а неиспользованные дни нельзя копить и использовать позже.

Кроме того, на заседании совета поддержали законопроект о защите сайтов социально ориентированных НКО от хакерских атак – им будет предоставляться место на госсерверах. Критерии для предоставления такой меры поддержки разработают с Минэком и Минцифры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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