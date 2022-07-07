Закопайте вещь в саду или подержите в соленой воде: как избавить купленный на барахолке сувенир от плохой энергии прошлого владельца

Если нашли интересную вещь в винтажном магазине, то стоит ее приобрести, но при этом очень важно помнить о том, что эту вещь обязательно нужно очистить, так как она может хранить в себе негативную энергетику.

Плохая энергия может прилипнуть абсолютно ко всему, включая также украшения. Даже если вещь принадлежит умершему члену семьи или другому близкому родственнику, все равно она требует предварительной очистки, прежде чем начать носить ее.

Может случиться так, что энергия предыдущего хозяина не совпадает с вашей. Это может негативно сказаться на самочувствии и личностных вибрациях. Это может привести к постоянному негативу в жизни и проблемам со здоровьем.

Именно поэтому стоит очистить украшение от старых энергий, гарантируя то, что вы сможете наслаждаться новым прекрасным аксессуаром, не беспокоясь при этом о ненужных негативных последствиях. Вот несколько отличных способов очищения украшений и аксессуаров для избавления от чужой энергетики.

Соленая вода

Соленая вода является натуральным средством для очищения украшений. Не стоит расстраиваться, если не сможете попасть на море, чтобы замочить аксессуары в воде.

Все это можно сделать дома при помощи морской соли. Для этого нужно соль развести в воде. Положить в приготовленный раствор свои украшения и оставить на 30 минут. Стоит помнить о том, что нужно использовать достаточное количество соли, чтобы жидкость была довольно соленой.

Это позволит убрать любую негативную энергетику, которая прилипла к аксессуарам. Именно поэтому после этого их можно будет носить и ни о чем не беспокоиться.

Полнолуние

Полнолуние поможет очиститься от всего негатива и токсической энергетики. Это также поможет зарядить украшение положительной энергией. Для этого нужно просто положить приобретенное украшение или же полученный в подарок сувенир на подоконник. Важно, чтобы не него попадали лучи полной луны. Это позволит убрать весь негатив.

Кроме того, полнолуние даст возможность получить позитивный настрой на будущее, когда вы будете носить эти аксессуары.

Заземление

Если у вас есть какое-то любимое винтажное украшение с камнями или же кристаллами, то отличной идеей для его очищения станет заземление.

Нужно поместить аксессуар в небольшой мешочек, затем закопать его в землю или же прикопать в цветочный горшок. Оставить так украшение на ночь или же на сутки.

Выбирать этот метод стоит только лишь потому, что камни и кристаллы происходят из нижних слоев земли и со временем поднимаются на поверхность. Поместите их снова в землю, они смогут энергетически очиститься и восстановить свою естественную энергетику.

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Кристаллы

Кристаллы являются самыми настоящими помощниками. Можно использовать их для очистки от негативной энергетики свои любимые винтажные вещи.

Самым наилучшим выбором станет аметист, селенит или же дымчатый кварц. Они достаточно бережно относятся к украшениям и проводят очистку настолько быстро, как и другие кристаллы.

Кроме того, такие камни дают своему владельцу положительную и исцеляющую энергетику. Кристаллы вытягивают абсолютно любую энергию, которой не должно быть, а затем заменяют ее чистой и положительной.

Цветочный метод

Для очистки украшений можно использовать свои любимые цветы. Есть несколько методов применения растений.

Один из этих способов – сжечь цветы, чтобы дым сделал свое дело. Также можно взять растения, поместить их в небольшую емкость и поставить рядом с украшениями. Оставить на сутки.

Также можно обернуть цветы вокруг украшений, которые хочется очистить. Оставить так на сутки.

Все это позволит сделать так, что плохая энергия не будет вас мучить и провоцировать различные негативные моменты в жизни.