“Моя”: сбежавшая в Европу Литвинова перестала скрывать любовь к женщине

Как только началась спецоперация на Украине, некоторые деятели искусства сбежали из России. Например, так поступила актриса Рената Литвинова. Весной она публиковала фото из Парижа, дав понять, что проводит время в компании своей давней подруги – рок-певицы Земфиры.

Недавно Литвинова появилась на модном показе грузинского дизайнера Демны Гвасалии в столице Франции. Там артистка встретила женщину, к которой питает особые чувства. Она перестала скрывать это, сделав публикацию в популярной социальной сети. “Моя любимая актриса — Николь Кидман”, – написала Рената, прикрепив совместное фото с голливудской звездой-ровесницей. Об этом пишет “Общественная служба новостей”.

Интернет-пользователи были поражены тем, насколько высокой является Кидман, ведь рост Литвиновой 172 сантиметра. “Я думал, Николь маленькая”, “Рената такая маленькая и миниатюрная по сравнению с Николь. А по фильмам казалось, что они одинаковые по росту”, “Вы на ее фоне настоящая дюймовочка!”, – написали поклонники.

Ранее “Дни.ру” писали, что стало с единственной дочерью Ренаты Литвиновой. Наследница артистки с детства живет в Европе и посвящает матери татуировки.