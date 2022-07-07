“Жаль”: Страдающего из-за проблем с сердцем Галкина обрекли на мучительную смерть

После начала спецоперации на Украине комик, прихватив с собой жену и детей, укатил за границу. Звездное семейство обосновалось в Израиле, откуда шоумен стал поливать грязью кормившую его страну. Неудивительно, что в ответ Максим Галкин встретил волну негатива не только от поклонников, но и коллег по творческому цеху.

На днях о сбежавших из России звездах решил высказаться исполнитель главной роли в картине “Конек-горбунок” Антон Шагин. В частности, он обсудил поступок супруга Аллы Пугачевой, у которого, по его словам, изначально были проблемы с сердцем в виде предательских наклонностей. Иначе как объяснить его действия? Стоит отметить, что именно из-за этого комик сейчас и страдает, ежедневно получая критику в свой адрес.

Антон Шагин к тому же назвал уехавшего из страны Максима Галкина “иудовым племенем”. Тот, кто хорошо знаком с историей христианства, знает печальный конец Иуды, который предал Иисуса. После его кончины, апостола ждала мучительная смерть – он удавился. Так что, не исключено, что это громкое звание обрекает супруга Аллы Пугачевой на подобную участь.

“…Мне их действительно жаль. Они совершили свой выбор, и пусть это будет на их совести”, – заключил Антон Шагин.