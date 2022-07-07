 

Бывший курьер «Яндекс.Еды» победил на этапе «Тур де Франс»

07.07.2022, 16:32, Разное
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Узбекский велогонщик Бахтияр Абдуллаев победил на пятом этапе всемирно известной велогонки «Тур де Франс». Спортсмен пришел к финишу первым с запасом в 7 минут, оставив далеко позади трехкратного чемпиона мира Ваута ван Арта.

Абдуллаев, выступающий за бельгийскую команду Slow Motion, стал профессиональным гонщиком относительно недавно. Последние три года он работал велокурьером и доставлял еду в российской столице. Однажды доставка его заказа пришлась на менеджера велокоманды Ника Вуйчича, который находился в Москве в поиске молодых талантов. Вуйчич был поражен скоростью Абдуллаева и предложил ему попробовать свои силы в велоспорте.

– Это моя первая гонка и сразу такой успех! Я старался ехать не слишком быстро, чтобы экономить силы, отсюда и результат. Дороги здесь гораздо лучше, чем московские тротуары. Плитка не топорщится, пешеходы не мешают. По-моему, это настоящий рай для курьеров. На мой взгляд, велоспорт особо ничем не отличается от доставки еды. Тоже быстро крутишь педали, а то проиграешь. А вот чаевых здесь нет, — поделился он впечатлениями от победы.

Теперь спортсмен намерен побороться за первое место в туре, чтобы представлять свою страну на будущем чемпионате мира. В министерстве спорта Узбекистана заявили о том, что после победы Абдуллаева ему авансом присвоено звание мастера спорта и выделена трехкомнатная квартира в центре Ташкента. В ближайшее время запланирована торжественная встреча гонщика с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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