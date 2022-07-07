Мнение: Зачем мне Rutube?

Каждый понедельник в YouTube выходит очередной выпуск моей ВИДЕОгазеты.

Одновременно выкладываю видео и на Rutube, где тоже завел видеоканал.

Но если на YouTube количество просмотров и подписчиков растет (конечно, не так быстро, как хотелось бы, но динамика – вполне нормальная), то в Rutube – тишь да гладь.

Вот я и думаю, а есть ли вообще смысл выкладывать видео в Rutube? Да и вообще, зачем мне Rutube, когда есть YouTube?

Или пусть будет, мало ли что в России может произойти с YouTube?

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