 

Минобороны назвало деятельность Пентагона в Украине ширмой для биоисследований

07.07.2022, 16:11, Новости дня
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Официальная деятельность Пентагона в украинских биолабораториях является ширмой для военно-биологической деятельности, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Фонд Сороса упоминается с пометкой «внес вклад в развитие открытого и демократического общества». Это еще раз подтверждает, что официальная деятельность Пентагона в Украине – это всего лишь ширма для проведения незаконных военно-биологических исследований», – заявило Минобороны в своем Telegram-канале.

Кириллов уточнил, что в ходе спецоперации российская сторона получила доступ к итоговому докладу о деятельности Агентства по снижению угрозы Минобороны США (DTRA) с 2005 по 2016 год. По его словам, в приложении приводятся неоднозначные комментарии в отношении спонсоров и исполнителей программы снижения биологической угрозы на Украине.

До этого Кириллов рассказал, что ряд проектов по испытанию биологического оружия в Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера).

Ранее в Минобороны РФ заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.

Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.

Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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