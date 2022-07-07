Минобороны: Пентагон в Украине исследовал опасные для сельского хозяйства инфекции

США в Украине проводили программы по экономически значимым карантинным инфекциям, таким, как сап, африканская и классическая чума свиней и другие, об этом говорится в отчете компаний Black&Veatch и Metabiota для Пентагона, сообщило Минобороны России.

«Мы указывали на значимость для Пентагона результатов выполнения военно-биологических проектов под кодовым названием UP. Обратите внимание на отчет, подготовленный для американского военного ведомства компаниями Black&Veatch и Metabiota. В соответствии с документом, одновременно с проектами UP в Украине были реализованы «Ветеринарные проекты» с шифром TAP», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Основная направленность проектов – экономически значимые карантинные инфекции, которые могут нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных стран и целых регионов. В их числе – сап (контагиозное зоонозное, преимущественно хронически протекающее инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia mallei), африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла.

«Особый интерес для американских военных биологов представляла африканская чума свиней – данному возбудителю посвящено два проекта. Проект TAP-3 направлен на изучение распространения возбудителя АЧС через диких животных, в рамках которого изучались маршруты миграции диких кабанов по Украине», – подчеркнули в Минобороны.

Проект TAP-6 масштабировал этот процесс на страны Восточной Европы. Исследование популяции переносчиков опасных инфекций проводилось сотрудниками института новых патогенов университета Флориды в Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской областях Украины, а также на приграничных с Белоруссией и Россией территориях.

«Обратите внимание на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в государствах восточно-европейского региона: По данным международного эпизоотического бюро, с 2014 года вспышки заболевания фиксируются на территории Латвии (4021 случай), Эстонии (3814 случаев), Литвы (4201 случай). В Польше было выявлено свыше 13 тысяч случаев АЧС, потери сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания превысили 2,4 млрд евро», – отметило ведомство.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что бойцы ВСУ привлекались добровольцами к экспериментам по оценке переносимости опасных заболеваний.

Он отметил, что Вашингтон готовился к исследованию по диагностике особо опасных патогенов, включая вирус Эбола, на базе противочумного института в Одессе.

В одном из американских докладов, посвященных деятельности Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) с 2005 по 2016 год, говорилось, что в Украине не было законов по контролю за опасными патогенами, в стране имелись недочеты по биобезопасности, делающие невозможным эффективное реагирование на экстренные ситуации.

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