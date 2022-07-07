Вдохновляемая стилем 90-х. Какой боб выбрать в этом сезоне: лучшие идеи

Боб является стрижкой, которая находится на вершине моды вот уже несколько десятилетий. В 90-х годах она была суперпопулярной и сегодня снова стала трендовой. Это произошло не случайно, а потому, что она стильная, универсальная, практичная и очень красивая.

Особенности прически боб

Это очень стильная прическа, которая может иметь любую длину и подходит для любой структуры волос. Можно сделать ровный срез или удлинение к лицу, добиться асимметрии или добавит такой модный нынче элемент, как челка. В любом случае стрижка будет смотреться очень эффектно.

Преимуществами является то, что боб не требует длительной укладки, может применяться для любых мероприятий и носиться в качестве повседневной прически. Он подходит представительницам прекрасного пола любого возраста. Выбирайте себе модель, которая вам больше импонирует и подходит, вы однозначно не сможете ошибиться с выбором, он будет правильным.

Мини-каре или французский боб

Одно то, что такая прическа имеет французские корни, говорит о том, что она всегда будет модной, ведь страна является основательницей почти всех модных трендов. Маленький квадратик будет особо популярным в этом сезоне. Поскольку у него есть множество преимуществ. Например, то, что такая прическа отличается женственностью, стильностью и производит впечатление легкой небрежности. А еще потому, что прямые волосы подчеркнут красоту черт лица, а волнистые добавят шарма.

Прическа без челки поможет открыть все лицо, акцентировав внимание на каждой из черт и подчеркнув красоту формы. Укладка с челкой позволит замаскировать морщинки на лбу у дам зрелого возраста, что само по себе является плюсом, а также подчеркнуть стильность и сделать белее кокетливым выражение лица молодой девушки.

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Классика с челкой

Особое внимание стоит уделить челке, которая является суперпопулярным элементом причесок нынешнего сезона. Вы можете сделать ее короткой, средней и даже длинной. Отлично смотрится асимметричная форма, не исключен вариант челки-шторки. Все эти формы замечательно гармонируют с основной частью прически и подходят для любой длины, ведь каре – это универсальная стрижка для модных дам, и ее можно украсить любым элементом.

Кстати, стоит сказать, что челка молодит, поэтому она подходит женщинам зрелого возраста. Даже после 60 и 70 лет вы будете выглядеть молодой и привлекательной, а также модной и стильной.

Классический прямой боб

Отличительной деталью этой прически является прямой срез. Такая прическа очень привлекательно смотрится на прямых волосах, не менее эффектно она выглядит на волнистых локонах. Даже самые тонкие волосы будут выглядеть эффектно, и в этом поможет уникальная техника стрижки.

Лучше всего эта модель смотрится на овальных, квадратных и сердцевидных лицах. Для делового стиля больше всего подойдет гладкий прямой боб длиной до подбородка. Если хотите придать образу гламурности или кокетливости, используйте пляжные волны.

Боб с боковым пробором

Отличный вариант для тех, кто стремиться подкорректировать форму лица. Если форма круглая, квадратная или сердцевидная, удачно подстриженная челка или стандартный боковой пробор поможет вам приблизиться к идеальной форме, а именно к овалу.