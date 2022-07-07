 

Володин об отставке Джонсона: Клоун уходит

07.07.2022, 15:19, Разное
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“Клоун уходит”, – прокомментировал политик новость об отставке Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

Несмотря на все усилия, усидеть в кресле у него не получилось, отметил спикер Госдумы. Подданные Великобритании должны знать, что Джонсон стоит за обстрелами мирных российских городов, подчеркнул председатель ГД.

“Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца. Правильно лидерам европейских государств задуматься, к чему приводит такая политика”, – заключил Володин.

Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии в четверг, 7 июля. Согласно последним социологическим опросам, за отставку политика высказалось рекордное количество респондентов – 69%.



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