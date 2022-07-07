 

“Наконец-то!”: После новостей о разводе брошенный женой Николаев вывел в свет любимую женщину

07.07.2022, 15:17, Разное
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Знаменитый музыкант вместе со своей молодой женой уже больше десяти лет. Смотря на их счастливые лица кажется, что этот союз нерушим. Однако на днях появилась новость о том, что брак Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой все-таки можно назвать шатким.

Дело в том, что таролог, нумеролог и психолог Элена Гамаюн заявила, что таким счастливым людям не спрятаться от завистников, которые легко могут сделать порчу на развод! Благо, пока звездной паре повезло не столкнуться с подобной участью, а музыкант продолжает посвящать свое время жене, а еще дочери. Накануне он вывел в свет свою маленькую любимую женщину по имени Ника, причем им предстояло исполнить важную миссию.

Очевидно, что Игорь Николаев старается разделять с наследницей все ее увлечения. Поэтому он отправился искать для нее полную коллекцию игрушек, которые ей нравятся. И, судя по реакции музыканта, когда поиски закончились, длились они достаточно долгое время.

“Ура! В Центральном Детском Мире мы с Никой наконец-то нашли полную коллекцию “Литтл пони”, – написал в своем микроблоге восторженный Игорь Николаев.

Поклонников явно умилил поступок музыканта, а также трогательный совместный снимок с дочкой, который он разместил на своей странице. Пользователи принялись осыпать артиста комплиментами. “Папина дочка! Папа может все, что угодно. Молодцы”, – написали в комментариях под публикацией Игоря Николаева фанаты.



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