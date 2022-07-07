 

СМИ: Судно «Жибек жолы» вошло в территориальные воды России

07.07.2022, 14:50, Новости дня
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Сообщается, что судно под названием «Жибек жолы», на котором якобы перевозилось зерно с Украины, сейчас находится в территориальных водах России, сообщил турецкий чиновник СМИ.

«Оно вошло в российские территориальные воды, но не приближалось к порту», – сообщил агентству France-Presse неназванный чиновник.

Ранее сообщалось, что судно «Жибек жолы» под российским флагом может покинуть стоянку у входа в турецкий порт уже в четверг, его не задерживали. Речи о его задержании или аресте и не идет, оно находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры, сообщил ранее на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает РИА «Новости».

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что судно под флагом РФ с грузом зерна вышло из турецкого порта, по его словам, в связи с этим посла Турции в Киеве вызовут в министерство иностранных дел.

«Мы сожалеем, что судну «Жибек жолы», наполненному украденным украинским зерном, позволили выйти из порта Карасу, несмотря на предоставленные турецким властям доказательства преступления. Посол Турции в Киеве будет приглашен в МИД Украины для прояснения этой неприемлемой ситуации», – написал Николенко в соцсетях.

Казахстанская нацкомпания «Казахстан темир жолы» попросила российского арендатора «Жибек жолы» прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. Компания ответила, что сделка по продаже зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец сообщил о законности сделки. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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