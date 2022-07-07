Сенатор предложил заменить термин «организованная преступность» на что-то более уважительное
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Член Совета Федерации Андрей Колкин выступил с инициативой избавиться от термина «организованная преступность» в законодательстве.
По его словам, эта фраза звучит неуважительно и порочит честь и достоинство многих уважаемых предпринимателей.
Сенатор подчеркнул: нередко представителями оргпреступности считают людей, которых ещё не осудили или судимость которых была давно погашена. Всё это граничит с клеветой и оскорблением.
– Преступником, как мы знаем, может назвать только суд. Но очень многих уважаемых членов нашего общества и СМИ, и даже представители силовых структур бездумно записывают в оргпреступность… Мне кажется, это неправильно, – сказал он.
Член Совфеда предложил рассмотреть другие, «более уважительные» варианты – к примеру, называть тех, кто ведёт дела вне законного поля, параллельными бизнесменами.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет