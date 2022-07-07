 

Сенатор предложил заменить термин «организованная преступность» на что-то более уважительное

07.07.2022, 14:32, Разное
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Член Совета Федерации Андрей Колкин выступил с инициативой избавиться от термина «организованная преступность» в законодательстве.

По его словам, эта фраза звучит неуважительно и порочит честь и достоинство многих уважаемых предпринимателей.

Сенатор подчеркнул: нередко представителями оргпреступности считают людей, которых ещё не осудили или судимость которых была давно погашена. Всё это граничит с клеветой и оскорблением.

– Преступником, как мы знаем, может назвать только суд. Но очень многих уважаемых членов нашего общества и СМИ, и даже представители силовых структур бездумно записывают в оргпреступность… Мне кажется, это неправильно, – сказал он.

Член Совфеда предложил рассмотреть другие, «более уважительные» варианты – к примеру, называть тех, кто ведёт дела вне законного поля, параллельными бизнесменами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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